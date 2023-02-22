Франция готовится к засухе после самой сухой зимы с 1959 года

После самой засушливой зимы за более чем 60 лет, Франция столкнулась с возможными ограничениями из-за нехватки осадков в стране. В течение месяца во многих районах страны не было значительных осадков.

Об этом сообщает «ВВС«.

В понедельник местные чиновники планируют провести оценку ситуации «территория за территорией», чтобы определить масштаб проблемы. Кристоф Бешу, министр экологического перехода, также высказал свою озабоченность.

Прошлый год стал самым жарким в истории наблюдений за погодой во Франции, а также в других странах Европы, включая Великобританию, Испанию и Италию. Экстремально высокие температуры привели к засухе, которую многие регионы еще не преодолели.

Недавние исследования показали, что количество снега в итальянских Альпах сократилось на 53%, а уровень воды в бассейне реки По — крупнейшей в Италии — на 61% ниже нормы. В прошлом году в пяти северных регионах, прилегающих к реке По, было объявлено чрезвычайное положение из-за засухи 2022 года.

Отсутствие осадков также отрицательно сказывается на туристической отрасли. В Венеции, например, отливы привели к тому, что гондолы и водные такси не могут передвигаться по каналам, а фундаменты зданий на Гранд-канале обнажились.

Отчет, опубликованный в журнале Nature Climate Change в прошлом месяце, показал, что продолжительность снежного покрова в Альпах, самом важном горном массиве Европы, сократилась на 5,6% за каждое десятилетие за последние 50 лет.

Ранее «Курсор» сообщил о том, что беспрецедентная засуха летом 2022 года накрыла почти половину Европейского континента, вызвав пересыхание рек, масштабные лесные пожары, нанеся значительный экологический и экономический ущерб. Тогда экологи опасались, что засуха может стать худшей на Европейском континенте за последние 500 лет.