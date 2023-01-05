Франция выводит европейскую военную поддержку Украины на новый уровень — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в среду президента Франции Эммануэля Макрона за его решение поставить украинским войскам легкие боевые танки французского производства. «Сегодня есть новые и мощные результаты нашего дипломатического марафона. Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень», — заявил Зеленский в своем ежедневном обращении.

«Именно это дает четкий сигнал всем остальным нашим партнерам: нет никакой рациональной причины, по которой танки западного образца до сих пор не поставлялись в Украину», — рассуждал он, добавив, что «необходимо положить конец российской агрессии в этом году и не откладывать ни одной из тех оборонительных возможностей, которые могут ускорить разгром террористического государства».

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Кроме того, в Крыму произошли взрывы. Момент «прилета» попал на видео.

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