Госсекретарь Энтони Блинкен встретился с коллегами из Японии и Южной Кореи для обсуждения КНДР

Сегодня состоялась встреча госсекретаря Энтони Блинкена с коллегами из Японии и Южной Кореи для обсуждения ракетных испытаний КНДР. Сообщается, что по итогам встречи все стороны приняли решение о необходимости возобновить переговорный процесс.

Госсекретарь Энтони Блинкен и министры иностранных дел Южной Кореи и Японии выступили единым фронтом против недавних ракетных испытаний Северной Кореи, которые страна проводит самыми быстрыми темпами за последние годы.

«Думаю, всем нам ясно, что КНДР. находится в стадии провокации», — сказал Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу. Он отметил, что три страны «продолжат удерживать КНДР».

Кроме того, все три чиновника официально заявили, что их правительства открыты для переговоров с Северной Кореей, даже несмотря на то, что они осудили недавние ракетные испытания.

«Мы подтверждаем, что дипломатия и диалог с Северной Кореей сейчас важнее, чем когда-либо», — заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чунг Ыйён.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что спикер Палаты представителей США Пелоси в среду посетит Израиль.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует в среду посетить Израиль. Ведущий демократ будет встречен официальной церемонией в Кнессете.

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