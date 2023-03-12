Французский генерал назвал ВС Украины лучшей армией в Европе

В начале полномасштабного вторжения россии* на украинские территории мало кто верил в победу Украины, поскольку российские вооруженные силы долгое время считали «второй армией мира». Но уже более года военных действий украинские воины своими победами убеждают, что именно ВСУ является лучшей армией в Европе.
Об этом сказал французский генерал, экс-заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф.
«Вдруг оказалось, что российская армия – это команда, о которой все думали, что она играет в Лиге Чемпионов, а она из третьей лиги. В лучшем случае она перейдет во вторую лигу, но в высшей ей ничего не светит. Украинская армия, по моему мнению, сегодня самая лучшая армия в Европе», – сказал генерал.
По словам Яковлеффа, в дальнейшем процессы, происходящие внутри военного формирования страны-агрессора, приведут к еще более плачевному ее состоянию. И это помешает ей стать действительно сильной армией, а российские военные будут способны только обороняться.
К этому, считает специалист, приводят искусственные военные формирования по типу частных армий. Они лишь усложняют координацию подразделений оккупационных войск.
Ранее Курсор писал, что Германия одобрила поставку Украине танков Leopard: какие объемы согласованы.
Также сообщалось, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф.
Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!