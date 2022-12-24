Французский серийный убийца Змей освобожден из тюрьмы Непала

Сознавшийся французский серийный убийца Чарльз Собхрадж был освобожден из тюрьмы в Непале после того, как отбыл большую часть своего срока за убийство американских и канадских туристов. По словам адвоката Гопала Сивакоти Читана, он был доставлен в аэропорт, чтобы вылететь обратно в Париж.

Билет был куплен на деньги, полученные от друга. Посольство Франции в Катманду подготовило необходимые проездные документы, позволяющие ему вылететь в пятницу вечером.

Ранее Собхраджа вывезли из центральной тюрьмы в Катманду под усиленной охраной полицейского конвоя в Департамент иммиграции.

Верховный суд постановил освободить Собхраджа, приговоренного к пожизненному заключению, из-за слабого здоровья, хорошего поведения и отбытия более 75% срока, что дает ему право на освобождение. В нем говорилось, что у Собхраджа болезнь сердца. В приказе также говорилось, что он должен покинуть страну в течение 15 дней.

Собхрадж в прошлом признался в убийстве нескольких западных туристов. Считается, что он убил не менее 20 человек в Афганистане, Индии, Таиланде, Турции, Непале, Иране и Гонконге в 1970-х годах. Его приговор в 2004 году в Непале было первым случаем, когда он был признан виновным в суде.

Ранее Собхрадж в течение двух десятилетий содержался в тюрьме особо строгого режима Тихар в Нью-Дели по подозрению в краже, но в 1997 году был без предъявления обвинения депортирован во Францию. Он снова появился в сентябре 2003 года в Катманду. Его прозвище Змей связано с его репутацией мастера маскировки и побега.

Ранее Курсор писал, что днем 22 декабря в ресторане в Хайфе неизвестные застрелили 23-летнего мужчину из Назарета. Позже выяснилось, что он был родственником главаря банды с севера Израиля.

Кроме этого, комиссар полиции Коби Шабтай отреагировал на убийство мужчины и его сына в Назарете и отметил, что сотрудники полиции будет продолжать «действовать решительно и жестко против всех преступных элементов, которые подвергают опасности общественность и наносят урон чувству безопасности».

Напомним, что на шоссе 6 у развязки Бен-Шемен из одного движущегося автомобиля открыли огонь по другому автомобилю. В результате два человека в Lamborghini получили серьезные ранения и доставлены в больницу.