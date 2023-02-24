G7 пригрозили союзникам россии в войне против Украины: будут последствия

Группа семи стран (G7) предпринимает действия против третьих стран, «материально поддерживающих войну россии* в Украине».

Об этом говорится в заявлении блока, в котором страны G7 подтвердили свою поддержку Украины.

В заявлении говорится: «Мы призываем третьи страны или других международных субъектов, которые пытаются уклониться от наших мер или подорвать их, прекратить оказывать материальную поддержку войне россии, иначе вы понесете серьезные расходы.

Чтобы сдержать эту активность по всему миру, мы принимаем меры против третьих стран, материально поддерживающих войну россии в Украине».

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

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