Зеленский спрогнозировал, попытается ли путин вторгнуться в другую страну

Владимир Зеленский считает, что рф может напасть на другие страны.

Владимир Зеленский сказал, что не исключает сценария нападения рф* на другие страны.

Об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

На вопрос, попытается ли путин* вторгнуться в другую страну, учитывая его военные неудачи в Украине, Зеленский ответил: «К сожалению, да. Я верю, что это возможно, и это может произойти».

«Президенту путину нужно показывать успех и победы. Успех на поле боя с Украиной не состоится, массированного реванша не получится, по крайней мере, мы будем бороться, и если будет поставка — мы будем сильнее”, — отметил Зеленский.

“Все понимают, что он будет там, где есть слабое место, где есть какие-то проблемы”, — сказал президент Украины.

Он привел пример Молдовы.

«Вы знаете пример Молдовы, и что наша разведка перехватила документ, и вы знаете, что я открыто об этом сказал, привез эту информацию в ЕС и передал ее Майи Санду. Там есть доказательства, что россияне хотели сменить руководство государства», — сказал Зеленский.

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Еще Зеленский отреагировал на инициативу Китая по войне с рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.