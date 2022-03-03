Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о вторжении РФ

Резолюция, поддержали 141 из 193 членов ассамблеи и потребовали от Москвы немедленно прекратить боевые действия и вывести свои вооруженные силы.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию России за ее неспровоцированное вторжение в Украину.

Резолюция, поддержанная 141 из 193 членов ассамблеи, потребовала от Москвы немедленно прекратить боевые действия и вывести свои вооруженные силы. Пять стран — Россия, Северная Корея, Сирия, Беларусь и Эритрея — проголосовали против этой меры, а 35 стран воздержались, включая Китай, Индию, Пакистан, Южную Африку, Ирак и Иран.

Редкое экстренное голосование Генеральной Ассамблеи было созвано Советом Безопасности ООН и является первым с 1982 года. Хотя резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, они имеют политический вес.

«Это исключительный момент», — сказал посол США в ООН Томас-Гринфилд. «Сейчас, как никогда ранее, Организации Объединенных Наций бросают вызов», — сказала она и призвала: «Голосуйте «за», если вы считаете, что государства-члены ООН, в том числе ваши собственные, имеют право на суверенитет и территориальную целостность. Голосуйте за, если считаете, что Россия должна нести ответственность за свои действия».

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил, что еврейское государство проголосует за резолюцию.

Ранее «Курсор» писал о том, что Украина пообещала освободить российских пленных, если за ними приедут их матери.

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