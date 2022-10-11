Гендиректор МАГАТЭ пообщался с путиным: о чем шла речь

Президент россии заявил об «излишней, опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью».

Генеральный директор Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 11 октября, встретился с президентом россии владимиром путиным в санкт-петербурге* для обсуждения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что Гросси встретился с путиным «в рамках усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время нынешнего военного конфликта в Украине, подчеркнув настоятельную необходимость создания зоны безопасности и защиты вокруг ЗАЭС».

«Сейчас, как никогда, в эти чрезвычайно сложные времена, вокруг ЗАЭС необходимо создать защитную зону. Мы не можем позволить себе терять больше времени. Ставки очень высокие. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы во время этого трагического конфликта не произошла ядерная авария, поскольку это может вызвать еще больше трудностей и страданий в Украине и за ее пределами», — подчеркнул Гросси.

В свою очередь путин заявил об «излишней, опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью», а также заверил в открытости к диалогу по вопросам «ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции».

Как сообщал Курсор, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС нуждается в немедленной защите после того, как в результате обстрелов было прекращено ее внешнее питание.

«Запорожскую атомную электростанцию ​​следует защитить. Я в ближайшее время уеду в российскую федерацию*, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив», – подчеркнул Гросси.

Как известно, в ночь на 8 октября российские военные в очередной раз открыли огонь по ЗАЭС. На данный момент она полностью обесточена.

В результате обстрелов отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Представители «Энергоатома» говорят, что запасов дизельного топлива для их работы хватит на 10 дней.

Курсор писал ранее, что 5 октября, президент российской федерации владимир путин утвердил аннексию четырех захваченных украинских областей, а также присвоил Запорожскую АЭС.

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