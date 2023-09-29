Генерал Чарльз Браун официально стал главнокомандующим войсками США

В своем первом выступлении на новой должности Браун заявил, что его целью будет сдерживание агрессии и "ведение боя там, где он будет нужен".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в пятницу, 29 сентября, официально передал свои полномочия генералу Чарльзу Брауну.

Церемония состоялась на военной базе Майер Хендерсон Холл под Вашингтоном.

В сопровождении оркестра на марше Милли передал командование главнокомандующему ВВС генералу Чарльзу Брауну. На церемонии присутствовали президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.

В своем первом выступлении на новой должности Браун заявил, что его целью будет сдерживание агрессии и "ведение боя там, где он будет нужен". Также он отметил необходимость модернизации армии США с учетом новых подходов.

Как сообщал Курсор, в июле начальник штаба воздушных сил США Чарльз Браун во время Aspen Security Forum заявил, что рано или поздно, но Воздушные Силы Украины откажутся от советских самолетов и перейдут на западные образцы.

«Мы будем открыты для обсуждения с украинцами их требований и того, как мы можем их удовлетворить", - заявил Чарльз Браун.

Также мы писали о том, что США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS с дальностью около 70-80 км. Об этом заявил заместитель министра обороны по закупкам и поставкам Уильям ЛаПланте.

“Мы получили почти 400 миллионов долларов на пополнение запасов HIMARS и GMLRS. Кроме того, мы планируем выделить почти 200 миллионов долларов на расширение и ускорение производства и ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года", - сообщил ЛаПланте.