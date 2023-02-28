Генсек НАТО сделал заявление о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс

По словам Йенса Столтенберга, страны выполнили свои обязательства в соответствии с трехсторонним меморандумом, согласованным с Турцией.

Недавние переговоры в Стамбуле между генеральным секретарем НАТО и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом позволяют надеяться на скорейшее завершение процесса вхождения Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом в Хельсинки заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Я недавно провел обсуждение с президентом Эрдоганом. Мы достигаем прогресса. Я четко отметил, что как Финляндия, так и Швеция выполнили свои обязательства в соответствии с трехсторонним меморандумом, согласованным с Турцией во время Мадридского саммита НАТО в июне. Настало время завершить процесс ратификации. Я рад, что президент Эрдоган согласился возобновить эти обсуждения. Я созываю следующую встречу в штаб-квартире НАТО на следующей неделе», — отметил Столтенберг.

Он напомнил, что процесс вхождения Финляндии и Швеции был самым быстрым за всю историю Альянса: только в мае обе страны подали заявки на вхождение в НАТО и уже в июне на саммите в Мадриде получили официальное приглашение к вступлению от всех 30 стран-союзниц. 28 из них уже ратифицировали соответствующие протоколы.

«Завершение процесса вхождения Финляндии и Швеции является приоритетом для НАТО. Я также ожидаю, что парламент Венгрии вскоре завершит ратификацию», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Как сообщал Курсор, Турция готова возобновить переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО. При этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что все стороны в Альянсе должны убедить Швецию в необходимости принять больше мер для решения проблем Анкары, чтобы заручиться ее поддержкой заявки на вступление.

До этого мы информировали о том, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг «абсолютно уверен», что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс «будет завершена вовремя».

Курсор писал ранее, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.