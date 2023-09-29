Генсек НАТО Столтенберг отреагировал на кризис в отношениях между Украиной и Польшей

Генсек НАТО Столтенберг с оптимизмом смотрит на накалившиеся отношения между Украиной и одним из ее главных союзников в войне против рф.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он уверен, что Польша найдет способы разрешить разногласия с Украиной, не затрагивая при этом военную поддержку своего соседа в войне против рф.

Об этом пишет The Guardian.

На прошлой неделе Польша заявила, что будет осуществлять только ранее согласованные поставки оружия в Украину и впредь сосредоточится на восстановлении собственных запасов оружия.

Польша, член НАТО, до недавнего времени считалась одним из самых верных союзников Украины в войне с рф.

Однако отношения между двумя странами испортились после решения Польши продлить запрет на импорт украинского зерна.

«Я ожидаю и уверен, что Украина и Польша найдут способ решить эти проблемы, не оказывая при этом негативного влияния на военную поддержку Украины», — заявил Столтенберг агентству Reuters в интервью в Копенгагене.

Тем временем у Зеленского заявили, что в ближайшее время в Украину прибудут специалисты для разработки планов по налаживанию производства военной техники, в том числе средств ПВО.

«Думаю, очень скоро сюда приедут специалисты, которые составят план собственного производства всего, что нам нужно. В первую очередь это касается ПВО», — заявил сегодня украинским журналистам Андрей Ермак, глава администрации президента Украины.

Курсор сообщал, что кандидат в президенты США от республиканцев сделал сенсационное заявление о вступлении Украины в НАТО.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!