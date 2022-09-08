Генштаб ВСУ раскрыл детали ударов по аэродромам в оккупированном Крыму

Генштаб ВСУ сообщил, что удары по аэродромам в оккупированном Крыму были совершены дальнобойными ракетами.

Серия ударов по авиабазам рф* в оккупированном Крыму была нанесена благодаря дальнобойным ракетным ударам.

Об этом официально сообщили Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности Михаил Забродский в крайне детальной и важной «стратегической» колонке для «Укринформ«.

В публикации говорится о том, что одной из задач ВСУ является «перенос боевых действий на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым».

«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — говорится в публикации.

Когда в Крыму произошла серия взрывов на аэродромах, существовали версии с ракетным ударом, успешными действиями украинских диверсионно-разведывательных групп или местных партизан, а также версия, которую распространял сам кремль, а именно «криворукость» технического персонала или курение в неположенных местах.

Теперь официально известно, что версия о ракетном ударе подтвердилась.

Учитывая расстояние от теоретически возможных пусковых районов более чем в 200 км, удары были нанесены либо ракетами типа ATACMS, либо доработанным украинским «Сапсаном», либо модернизированным «Нептуном», либо крылатыми ракетами воздушного базирования. Об этом пишет военный портал Express Defense.

Учитывая, что США продолжают утверждать, что ATACMS не передавались, то остается вариант с украинскими разработками и крылатыми ракетами типа SLAM-ER или турецкой SOM, которые могут быть интегрированы под крыло украинских самолетов по аналогии с AGM-88 HARM.

Но никакой информации о передаче крылатых ракет нет. Поэтому, скорее всего, можно говорить именно об украинских ракетах, которые и доставили «хлопок» во временно оккупированный Крым, заключает военный портал.

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