Генштаб ВСУ зафиксировал прибытие на фронт первых мобилизованных из рф

В Генштабе ВСУ отмечают, что подготовка с российскими мобилизованными не проводилась вообще.

Первые мобилизованные россияне уже попали на фронт в Украине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Личный состав российских оккупационных войск в Украине начали пополнять призванными по частичной мобилизации гражданами рф*.

«В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации. Так, в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, которые выбывают в зону боевых действий, прибыло пополнение», – говорится в утренней сводке.

В Генштабе ВСУ отмечают, что подготовка с российскими мобилизованными не проводилась вообще.

Также отмечается, что военно-политическое руководство рф одновременно с частичной мобилизацией продолжает меры так называемой «самомобилизации».

«В российские подразделения, уже воюющие в Украине, прибывают лица осужденные за уголовные преступления», – сообщают в Генштабе.

Неделю назад в рф объявили о частичной мобилизации в ряды военных формирований.

Сначала обещали мобилизовывать находящихся в запасе лиц. Но в соцсетях и российских СМИ постоянно появляется информация, что очень часто повестки получают многодетные мужчины без боевого опыта и с многочисленными болезнями.

Ранее наша редакция писала, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!