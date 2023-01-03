Германия готова арестовать российские активы — Bloomberg

Германия открыта для использования миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине в восстановлении, если будут решены юридические вопросы, а союзники пойдут по этому пути.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с дискуссиями.

Отмечается, что правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины относительно репараций за войну, но еще не заняло официальной позиции по аресту активов российского государства из-за разногласий в правящей коалиции.

«Если Берлин сможет решить собственные проблемы, это может придать новый импульс дискуссиям в Европейском Союзе и оказывать давление на США с целью ареста активов, таких как резервы центрального банка, замороженные в ответ на российское вторжение», — пишет издание.

По данным СМИ, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на том, что арест хотя бы части замороженных активов должен быть вариантом.

«Министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий пробизнесовых «Свободных демократов», более осторожен. Он озабочен тем, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и ввести европейские страны и их союзников в правовое болото», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в начале декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что начиная полномасштабную войну против Украины, президент российской федерации владимир путин* хотел разделить Европу на зоны влияния и блоки различных государств, однако добился противоположного результата.

По словам Шольца, Евросоюз и НАТО стали сильнее и консолидированнее, помогая Украине выстоять перед российской агрессией.

«Среди множества просчетов путина — его ставка на то, что вторжение в Украину обострит отношения между его противниками. На самом деле произошло обратное: ЕС и Североатлантический альянс стали сильнее, чем когда-либо прежде», – отметил Шольц, назвав происходящее «худшим кошмаром путина».

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.