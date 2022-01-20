Германия примет меры в отношении Telegram для борьбы с экстремизмом

Экстремисты используют службу обмена сообщениями для разжигания ненависти и насилия. Правительство Германии планирует принять жесткие меры в отношении Telegram, но, даже если Берлин заставит фирму сотрудничать, это само по себе не решит проблему, предупреждают эксперты.

В январе 2022 года член немецкого протестного движения Querdenker («нестандартные мыслители») разместил в приложении для обмена сообщениями Telegram фотографию Мануэлы Швезиг, премьер-министра восточной земли Мекленбург-Передняя Померания.

«Ее увезут… либо на патрульной машине, либо на катафалке, но ее увезут», — гласила подпись. Несколькими неделями ранее протестующие направились к дому Швезиг в знак протеста против ограничения контактов, но были остановлены полицией, прежде чем они смогли добраться до дома.

Через несколько дней власти объявили, что расследуют угрозу убийства. Но когда министр внутренних дел штата Кристиан Пегель дал интервью общественной телекомпании NDR, он признал, что найти автора будет непросто.

«По крайней мере, если мы не будем рассчитывать на то, что Telegram будет сотрудничать с нами, это будет сложно», — сказал он.

Инцидент показывает, как крупнейшая экономика Европы борется с ненавистническими высказываниями и угрозами в адрес политиков, журналистов и активистов, циркулирующих в приложении.

В отличие от других платформ социальных сетей, включая Facebook или YouTube, компания отказалась сотрудничать с властями, что побудило правительство Германии объявить о жестких мерах.

«Telegram, как и все остальные, должен соблюдать наши законы», иначе ему грозит многомиллионный штраф, заявил газете «Bild am Sonntag» министр юстиции Германии Марко Бушманн.

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