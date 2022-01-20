Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что страна может продолжить ядерные испытания

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что страна рассмотрит возможность возобновления «приостановленной деятельности» на фоне подготовки к «долгосрочной конфронтации» с США.

Согласно заявлению государственных СМИ сегодня, 20 января, Северная Корея укрепит свою оборону от Соединенных Штатов и рассмотрит возможность возобновления «всех временно приостановленных действий».

Северная Корея соблюдает добровольный мораторий на испытания своего ядерного оружия и ракет большой дальности. Страна не испытывала ядерное оружие или межконтинентальные баллистические ракеты с 2017 года.

Напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами обострилась из-за недавней серии ракетных испытаний Северной Кореи. Включая запуск баллистической ракеты в понедельник, который является четвертым запуском в этом месяце.

Ранее на этой неделе Соединенные Штаты призвали КНДР «прекратить свою незаконную и дестабилизирующую деятельность», заявив, что будут добиваться новых санкций ООН.

Когда на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции, Северная Корея заявила, что это «провокация», и усилила испытания оружия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что извержение вулкана в Перу привело к утечке нефти, что стало настоящей экологической катастрофой.

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