Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что страна может продолжить ядерные испытания

Согласно заявлению государственных СМИ сегодня, 20 января, Северная Корея укрепит свою оборону от Соединенных Штатов и рассмотрит возможность возобновления «всех временно приостановленных действий».
Северная Корея соблюдает добровольный мораторий на испытания своего ядерного оружия и ракет большой дальности. Страна не испытывала ядерное оружие или межконтинентальные баллистические ракеты с 2017 года.
Напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами обострилась из-за недавней серии ракетных испытаний Северной Кореи. Включая запуск баллистической ракеты в понедельник, который является четвертым запуском в этом месяце.
Ранее на этой неделе Соединенные Штаты призвали КНДР «прекратить свою незаконную и дестабилизирующую деятельность», заявив, что будут добиваться новых санкций ООН.
Когда на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции, Северная Корея заявила, что это «провокация», и усилила испытания оружия.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что извержение вулкана в Перу привело к утечке нефти, что стало настоящей экологической катастрофой.
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