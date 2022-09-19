Германия не может получить израильскую Arrow 3 из-за позиции США

Первоначальный запрос на закупку был сделан канцлером Германии Олафом Шольцем на встрече с тогдашним премьер-министром Нафтали Беннетом примерно полгода назад.

Об этом сообщает Israel Hayom.

С тех пор министр обороны Бени Ганц и другие официальные лица несколько раз связывались с Вашингтоном, добиваясь одобрения сделки. Это необходимо, так как 80% затрат на разработку системы оценивается в 2,2 млрд доллара поступило из денег налогоплательщиков США. Кроме того, Arrow 3 включает в себя технологические компоненты, разработанные в США. Цена одной единицы составляет 3 млн долларов.

Вашингтон до сих пор не ответил на запрос Израиля и поэтому не подтвердил и не наложил вето на этот шаг. В Израиле считают, что если бы правительственные чиновники не возражали против этого шага, продажа была бы уже одобрена. С другой стороны, учитывая, что просьба Иерусалима не была отклонена, по некоторым оценкам, в конечном итоге Вашингтон даст «зеленый свет».

На этой неделе Шольц удивил премьер-министра Яира Лапида, заявив о желании Германии публично закупить систему обороны во время совместной пресс-конференции в Берлине. По его словам, «российская агрессия в Украине требует шанса в нашей защите, поэтому я выделил специальный бюджет в размере 100 млрд евро для инвестиций в безопасность Германии и ее соседей. Мы также хотим работать с Израилем, так как у него есть мощная система ПВО Arrow 3».

Лапид, в свою очередь, заявил, что не может публично говорить о процессе закупок, но подчеркнул, что любая демократия должна иметь возможность защищать себя.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Германия также рассматривала возможность приобретения ракет Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), производимых американской корпорацией Lockheed Martin. Хотя THAAD считается конкурентом Arrow 3, многие говорят, что он уступает израильской технологии.

По данным Bloomberg, Германия тоже это признает, поэтому выбрала израильскую систему.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщали, что Германия купит у Израиля систему противоракетной обороны Arrow 3. Берлин предпочел израильскую систему американской THAAD. Этот шаг вызван решением Германии усилить свою оборону после российского вторжения в Украину.

Как сообщал Курсор, в апреле Германия получила одобрение от Израиля и США на закупку системы противоракетной обороны Arrow-3. Это будет первый случай, когда Arrow 3, одна из самых передовых систем ПВО Израиля, будет продана другой стране.