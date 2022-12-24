Германия официально отказалась от экономического сотрудничества с Ираном

Германия приостанавливает экспортные кредиты и инвестиционные гарантии для бизнеса в Иране, реагируя на нарушение прав человека во время подавления протестов иранскими властями.

Об этом сообщает Associated Press.

Министерство экономики проинформировало о приостановке всех «экономических форматов», в том числе диалога по энергетическим вопросам.

Это пояснили «очень серьезной ситуацией в Иране».

Правительство отменило гарантии для немецкого бизнеса, который связан с иранскими компаниями. Ранее в стране экспортные кредиты давали защиту немецким компаниям от рисков в случае, если инвестиции находились под угрозой, а экспорт не оплачивался.

Финансовое ведомство заявило, что использование гарантирующих инструментов для иранских проектов уже было приостановлено на десятилетия, но с 2016 года была недолгая «фаза открытия» в результате соглашения Ирана с мировыми государствами, включая Германию, по его ядерной программе.

На данный момент правительство Германии приняло решение «полностью приостановить» гарантии, а исключения могут быть предоставлены только при наличии веских гуманитарных причин.

Германия стала одним из самых яростных противников подавления протестов в Иране. В прошлом месяце канцлер Олаф Шольц заявил, что Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Ирана в связи с его «чрезмерным» репрессиями против демонстрантов.

За более чем два месяца общенациональных протестов в Иране были убиты сотни протестующих, в том числе десятки несовершеннолетних. Кроме того, по меньшей мере шесть человек были приговорены к смертной казни за демонстрации.

Ранее Курсор писал, что в ЕС жестко высказались об участии Ирана в войне россии против Украины.

Также мы информировали, что Иран заявил об аресте четырех групп израильских шпионов.