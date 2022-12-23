Иран заявил об аресте четырех групп израильских шпионов

«Были выявлены четыре оперативные группы, связанные со шпионским агентством Моссад», — заявили в иранском министерстве разведки.

Министерство разведки Ирана заявило об аресте четырех групп оперативников, якобы связанных с израильским Моссадом.

Об этом сообщило иранское агентство Мехр.

Министерство разведки Ирана отчиталось: «После круглосуточных и тщательных усилий разведывательных сил были выявлены четыре оперативные группы, связанные со шпионским агентством Моссад, и все их члены были арестованы».

В ведомстве также сообщили, что «получена информация о главаре Моссад в одной из европейских стран», но более пдетально об этом расскажут сразу после завершения расследования.

«Сионистский преступный режим, воспользовавшись недавними беспорядками в Иране в течение последних недель намеревался провести несколько гибридных террористических операций, направляя оперативные группы, но все террористы были арестованы до начала каких-либо действий», — сообщило иранское министерство разведки.

Следует отметить, что Иран регулярно заявляет о захвате лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля, а иногда и в пользу США. Кроме того, в беспорядках внутри страны после смерти курдской девушки Иран также обвиняет Запад, США и Израиль.

Ранее Курсор информировал, сколько Иран совершает кибератак в месяц.

Также мі сообщали, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Напомним, по словам Байдена, ядерная сделка с Ираном «мертва», но США не объявят об этом публично.