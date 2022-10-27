Германия передала Украине новую партию мощного оружия

Германия передала Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000 года.

Об этом сообщили на сайте правительства Германии.

Также Украина за последнюю неделю получила два надводных дрона.

Но никаких подробностей о типе и предназначении этих беспилотных аппаратов не называют.

Общее количество переданных MARS II Вооруженным Силам Украины возросло до 5 пусковых установок, вместе с боевыми машинами в Украину поступил и боекомплект.

С этой партией вооружения общее количество самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, переданных Германией и Нидерландами, достигло 16 единиц.

В этом пакете помощи Германия отправляет в Украину более 6 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тысяч боеприпасов до 40-мм гранатометов.

Передачу Украине дополнительных реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии анонсировало министерство обороны Германии 12 октября.

В конце сентября правительство Германии согласилось передать Украине дополнительную артиллерию. В сентябре также сообщили о передаче еще двух Mars II и около 200 ракет GMLRS.

11 октября первый из четырех немецких комплексов противовоздушной обороны IRIS-T прибыл в Украину.

Также немецкая компания Hensoldt передала Украине первую многофункциональную радиолокационную станцию ​​TRML-4D, являющуюся основным средством обнаружения воздушных целей батареи ЗРК IRIS-T SLM.

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