Германия планирует передать Украине новейшие зенитно-ракетные системы: озвучены сроки

Комплекс IRIS-T создан в 2014 году, единственным оператором системы с 2019 года является Швеция.

Германия до конца этого года планирует передать Украине две новейшие зенитно-ракетные системы IRIS-T.

Об этом посол ФРГ Анка Фельдгузен заявила в интервью Европейской правде.

«Первая система, надеюсь, будет в октябре. Я очень надеюсь, что вторая система будет до конца этого года», — сказала немецкая посол.

В целом Германия планирует передать 4 таких системы Вооруженным Силам Украины. Две из них будут отправлены в начале 2023 года.

«Милитарный» напоминает, что контракт с компанией Diehl Defence на закупку зенитно-ракетной системы IRIS-T SL заключили в июне 2022-го. Соглашение финансирует немецкое правительство.

Основа ЗРК – ракета «IRIS-T» (Infra Red Imaging System Tail) с инфракрасной наводкой, созданная на базе одноименной ракеты «воздух-воздух».

Пусковые установки могут иметь колесное (MAN 8×8) или гусеничное шасси (двухсекционный вездеход BvS10) и содержат 4 направляющих или 8 контейнеров с ракетами.

Есть модификации среднего и малого радиуса. IRIS-T SLM позволяет поражать цели на расстоянии до 40 км, а в более короткой версии SLS до 25.

Ранее Курсор писал, что в Украине показали неожиданные кадры подсчета голосов на псевдореферендумах.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!