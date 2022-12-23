Германия приостанавливает развитие бизнеса с Ираном

Берлин заявляет, что полностью приостановил кредитные гарантии, которые были разморожены в результате ядерной сделки с Тегераном.

Правительство Германии приостанавливает государственные программы, направленные на развитие бизнеса с Ираном.

Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщило министерство экономики и защиты климата ФРГ.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за подавления общенациональных протестов в Исламской Республике.

«Приостановка повлияет на экспортные кредиты и инвестиционные гарантии, а также на немецкие программы обучения менеджеров и торговых ярмарок в Иране», — говорится в сообщении министерства.

Также сообщается, что объем германо-иранской торговли в 2021 году составил 1,76 миллиарда евро (1,87 миллиарда долларов).

Как сообщал Курсор, Европейский союз осудил Иран за поддержку россии* в ее полномасштабной войне против Украины и призывает Тегеран прекратить военную помощь москве. Об этом по итогам во второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, иранские власти осведомлены о продолжающихся военных преступлениях россии, направленных против гражданской инфраструктуры.

«Иран совершает огромную стратегическую ошибку, он выбирает ложный путь и разрушает свой авторитет, когда делает вид, что не становится ни на чью сторону в этой войне», — сказал главный дипломат Евросоюза.

Наша редакция также писала, что в США сделали заявление о поставках россии иранских ракет. По словам Джона Кирби, Тегеран продолжает поставлять россии боевые беспилотники, которые рф «использует для того, чтобы убивать украинцев и бить по их гражданской инфраструктуре».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!