Германия возобновляет выдачу туристических виз гражданам рф

«Для въезда в Германию больше не требуется предъявлять сертификат о прививках, справку о болезни или отрицательный тест COVID», — говорится в заявлении.

11 июня Германия возобновляет выдачу виз россиянам, в том числе для туристических и частных поездок. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического представительства Германии в россии*.

Также предупреждают, что «возможны задержки в оформлении и выдаче виз из-за высокого спроса».

Как известно, с 29 июня 2021 года Германия добавила россию в список стран, где активно распространяются новые штаммы коронавируса. Россияне, въезжающие в Германию, подвергались строгому 14-дневному карантину, который не мог быть сокращен даже при отрицательном анализе на коронавирус. Карантин был обязательным даже для тех, кто был полностью вакцинирован и у кого уже была история коронавирусной инфекции.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!