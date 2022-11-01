Германия выдвинула ультиматум Сербии — СМИ

Заявление прозвучало за два дня до того, как шесть западнобалканских стран планируют обсудить в Берлине вопросы более тесного сотрудничества.

Сербия должна решить, хочет ли она присоединиться к Европейскому Союзу или вступить в партнерство с россией*.

Об этом сказал представитель правительства Германии, сообщает Reuters.

«Необходимость принятия решения выходит на первый план в связи с геополитическими событиями», — сказал источник, имея в виду войну россии в Украине.

Заявление прозвучало за два дня до того, как шесть западнобалканских стран планируют обсудить в Берлине вопросы более тесного сотрудничества.

Как известно, Сербия, которая два десятилетия назад подверглась бомбардировкам со стороны НАТО, а сейчас стремится вступить в ЕС, уже давно пытается сбалансировать исторически тесные связи с россией и стремление к экономической и политической интеграции с Западом.

«Складывается впечатление, что президент Сербии Александар Вучич хорошо осознает свое маятниковое положение. … Если он решит вести свою страну в направлении Европейского Союза, то будет иметь поддержку немецкого правительства. Если же он решит пойти в другую сторону, это будет иметь обратные последствия», — сказал представитель немецкого правительства.

Как сообщал Курсор, в середине октября Сербия решила временно закрыть посольство в Украине по соображениям безопасности.

МИД Сербии еще 13 февраля рекомендовало находящимся в Украине гражданам Республики Сербия рассмотреть возможность временно покинуть территорию этой страны, а гражданам, которые планировали путешествие в Украину, – отложить поездку.

Ранее мы рассказывали, что Сербия и Венгрия договорились о строительстве трубопровода между странами, чтобы Белград получал поставляемую россией нефть в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!