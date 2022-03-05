Герцог встретится с Эрдоганом в Анкаре в среду

Поездка израильского президента станет первой с 2008 года. Герцог также посетит Стамбул, чтобы встретиться с еврейской общиной.

Президент Ицхак Герцог посетит Турцию в среду, где встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время визита лидеры двух стран обсудят различные вопросы, в том числе израильско-турецкие отношения и возможности расширения сотрудничества между их государствами и народами в различных областях.

Президент Израиля также посетит Стамбул, где встретится с членами местной еврейской общины.

Президента в поездке будет сопровождать его супруга Михал.

Отношения между двумя бывшими союзниками в последние месяцы, похоже, потеплели, поскольку Эрдоган сделал ряд заявлений о возможном сотрудничестве с Израилем.

Ожидается, что израильские официальные лица будут внимательно следить за событиями во время визита, чтобы Турция, которая твердо поддерживает палестинцев, не застала Герцога врасплох и не поставила его в неловкое положение.

«Курсор» писал о том, что Беннет встретится с канцлером Германии в Берлине после встречи с Путиным. Встреча премьер-министра Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным длилась около 3 часов. Сразу же после встречи,Беннет вылетел в Германию.

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