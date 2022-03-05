Беннет встретится с канцлером Германии в Берлине после встречи с Путиным

Встреча премьер-министра Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным длилась около 3 часов. Сразу же после встречи,Беннет вылетел в Германию.

Премьер-министр Нафтали Беннет направляется в столицу Германии для встречи с канцлером Олафом Шольцем после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает его пресс-секретарь.

Ожидается, что Беннет проинформирует Шольца о деталях его сегодняшней встречи с Путиным в Москве.

После встречи с Шольцем он вернется в Израиль.

В среду Шольц был в Израиле с короткой поездкой.

Напомним, что прошлой ночью Израиль проголосовал за осуждение России на Генеральной Ассамблее ООН вместе со 140 другими странами.

Ранее редакция Курсора сообщала, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские войска нарушают все нормы международного права. Они обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, а также прибегают к убийствам мирных жителей, к мародерству. При этом моральный дух оккупантов очень низкий.

Кроме того, мы писали, что в ходе боевых действий погибли два украинских футболиста, один из которых еврей.

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