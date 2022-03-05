Беннет встретится с канцлером Германии в Берлине после встречи с Путиным

Премьер-министр Нафтали Беннет направляется в столицу Германии для встречи с канцлером Олафом Шольцем после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает его пресс-секретарь.
Ожидается, что Беннет проинформирует Шольца о деталях его сегодняшней встречи с Путиным в Москве.
После встречи с Шольцем он вернется в Израиль.
В среду Шольц был в Израиле с короткой поездкой.
Напомним, что прошлой ночью Израиль проголосовал за осуждение России на Генеральной Ассамблее ООН вместе со 140 другими странами.
Ранее редакция Курсора сообщала, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские войска нарушают все нормы международного права. Они обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, а также прибегают к убийствам мирных жителей, к мародерству. При этом моральный дух оккупантов очень низкий.
Кроме того, мы писали, что в ходе боевых действий погибли два украинских футболиста, один из которых еврей.
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