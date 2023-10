Гигантский астероид пройдет сегодня мимо Земли – известны возможные последствия

Ожидается, что сегодня во вторник, 3 октября, мимо Земли пройдет огромный астероид размером около 100 капибар. Астероид, получивший название 349507 (2008 QY), находится на расстоянии более 6 миллионов километров от Земли и поэтому не представляет непосредственной опасности. Однако возможное столкновение с астероидом такого размера было бы катастрофическим.

Об этом пишет Maariv.

По оценкам, астероид 349507 (2008 QY) может иметь возможный диаметр до 1,2 километра. По сравнению с другими астероидами, пролетающими мимо Земли, это чрезвычайно огромные размеры, намного превышающие размеры большинства космических камней. Чтобы проиллюстрировать это более наглядно, астероид можно сравнить с капибарой, крупнейшим в мире грызуном. Средняя капибара может достигать 1,2 метра в длину, поэтому астероид 349507 — это примерно столько же, сколько 100 капибар.

Столкновение астероида такого размера с Землей имело бы катастрофические последствия. Космическая скала высвободит огромное количество энергии, в тысячу раз превышающее ту, которую выпустила первая атомная бомба, и эта энергия вызовет огромный шок, который приведет к огромным разрушениям. Землетрясения, наводнения, пожары и затопления – это лишь некоторые из потенциальных последствий такого столкновения.

