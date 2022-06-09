Глава Ирана выступил с абсурдным заявлением о «чуме сионистских капиталистов»

«Сионисты всегда были чумой, даже до установления мошеннического сионистского режима», — сказал иранский лидер во время встречи с иранскими официальными лицами, отвечающими за проведение хаджа, исламского паломничества в Мекку.

Сионизм — чума для исламского мира, а «сионистские капиталисты» — чума для всего мира, заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Сегодня сионизм — это очевидная чума для мира ислама, — сказал Хаменеи, согласно стенограмме на его англоязычном веб-сайте. — Сионисты всегда были чумой, даже до установления мошеннического сионистского режима. Даже тогда сионистские капиталисты были чумой для всего мира. Теперь они стали чумой особенно для мира ислама».

Верховный лидер Ирана призвал всеми возможными способами «разоблачить» «чуму сионизма».

«Эти арабские и неарабские государства, которые обменивались рукопожатиями, целовались и проводили встречи с сионистами, нисколько не выиграют от того, что они сделали, совсем нет. Это будет только им в убыток», — заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Сионистский режим эксплуатирует эти государства. Они этого не осознают, но мы надеемся, что они поймут это, пока не стало слишком поздно», — добавил он.

Курсор ранее писал, что Ямина опровергла слухи о своем выходе из коалиции.