Глава ливанской Хизбаллы отрицает отправку боевиков для поддержки россии в Украине

Глава ливанской Хизбаллы Сайед Хасан Насралла в пятницу опроверг сообщения об отправке боевиков и экспертов для участия в боевых действиях на стороне россии в Украине.

Глава ливанской Хизбаллы Сайед Хасан Насралла в пятницу опроверг сообщения об отправке боевиков и экспертов для участия в боевых действиях на стороне россии* в Украине.

«Никто из Хизбаллы, ни боец, ни эксперт, не выезжал на эту арену или на любую из арен этих войн».

На прошлой неделе президент россии владимир путин дал добро на отправку 16 000 добровольцев с Ближнего Востока вместе с поддерживаемыми россией повстанцами для участия в боевых действиях на Украине.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные подтвердили, что рф набрала тысячу сирийских наемников. Российские власти пытаются наскрести новые силы для наступления на Украину. Но большинство боевиков планируют не воевать в Украине, а через нее попасть в страны Европы.

Также мы ранее писали, что британская разведка раскрыла новые данные о вторжении рф в Украину.