Министр иностранных дел Эстонии не согласен с канцлером Германии Олафом Шольцем, который высказался против запрета на поездки россиян в страны ЕС.
«Я не разделяю подход, когда говорят о «простых» российских гражданах и отделяют их от путина*. Эта война ведется российской федерацией как государством. Нет сомнений, что российские граждане несут моральную ответственность за это своей пассивностью», — сказал Рейнсалу.
«Совершенно неприемлемо с моральной точки зрения позволять сотням тысяч российских граждан ездить в туристические поездки, в то время как в Украине детей взрывают ракетами, которые были буквально оплачены деньгами этих российских граждан», — сказал Рейнсалу.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!