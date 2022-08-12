Глава МИД Эстонии: Это война всех россиян, не только путина

Он также заявил, что ЕС должен ввести санкции, чтобы предотвратить поездки российских граждан в Европу. Рейнсалу добавил, что убедит своих коллег ввести такой запрет.

Министр иностранных дел Эстонии не согласен с канцлером Германии Олафом Шольцем, который высказался против запрета на поездки россиян в страны ЕС.

«Я не разделяю подход, когда говорят о «простых» российских гражданах и отделяют их от путина*. Эта война ведется российской федерацией как государством. Нет сомнений, что российские граждане несут моральную ответственность за это своей пассивностью», — сказал Рейнсалу.

«Совершенно неприемлемо с моральной точки зрения позволять сотням тысяч российских граждан ездить в туристические поездки, в то время как в Украине детей взрывают ракетами, которые были буквально оплачены деньгами этих российских граждан», — сказал Рейнсалу.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.