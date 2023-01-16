Глава ОБСЕ сделал резкое заявление о войне россии против Украины

По словам Буяра Османи, рф должна «вывести свои войска из Украины, продолжать выполнять нормы ОБСЕ и вернуться к дипломатии.

Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Во время беседы он заявил о решительном осуждении продолжающейся российской агрессии против Украины.

Об этом Османи написал в своем Twitter.

“Я хотел бы еще раз заявить о нашем самом решительном осуждении продолжающейся российской агрессии против Украины. Вчерашние жестокие ракетные атаки в Днепре, приведшие к гибели ни в чем не повинных мирных жителей и повреждению критически важной инфраструктуры, совершенно неправильны и не имеют оправдания”, — отметил политик.

Османи также призвал рф* прекратить эту войну, вывести свои войска из Украины, продолжать выполнять нормы ОБСЕ и вернуться к дипломатии.

“Уважаемый Дмитрий Кулеба, я надеялся, что агрессия прекратится и жизнь вернется в нормальное русло, когда я вернусь в Украину в качестве председателя ОБСЕ. Возвращение к картинам опустошенных домов и разбитых человеческих судеб снова вызывает огорчение”, — написал он.

Как сообщал Курсор, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк видит единственный вариант завершения войны. В своем Twitter он написал, что нет способа договориться с россией о прекращении войны, поэтому Украине нужно победить в этой войне. При этом Подоляк подчеркнул, что россия без всякой причины напала на Украину и ведет полноценную войну всеми видами оружия.

«Не надо продолжать делать вид, что кто-то чего-то до сих пор не понимает… Россия без всякой причины напала на Украину. Россия ведет полноценную войну всеми видами оружия. Россия массово убивает гражданских и «зачищает» территорию. Россия совершает преступления против человечности… Нет способа договориться. Войну нужно выиграть», — написал советник главы Офиса президента Украины.

Ранее Курсор писал, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!