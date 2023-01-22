Глава Пентагона поссорился с ближайшим советником Шольца — СМИ

Медленная реакция немецких властей на запрос о поставках танков Leopard Киеву вызвала серьезное недовольство в Вашингтоне.

Министр обороны США Ллойд Остин поссорился с ближайшим советником канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за позиции Германии по передаче танков Украине.

Об этом информирует немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что медленная реакция немецких властей на запрос о поставках танков Leopard Киеву вызвала серьезное недовольство в Вашингтоне.

Правительство США, по данным журналистов, особенно раздражено тем, что Берлин выдвинул свои требования публично. Глава Пентагона в ходе последнего «Рамштайна» разошелся во взглядах с Вольфгангом Шмидтом — ближайшим доверенным лицом Шольца. Встреча чиновников, как отмечается, была «напряженной».

Кроме того, по информации издания, советник по безопасности американского президента Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером резко раскритиковал действия Германии.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нерешительность Германии в вопросе поставки танков Leopard 2 Киеву. По его словам, у Запада «нет альтернативы», кроме как предоставить Украине тяжелые танки.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как Германия воздержалась от предоставления танков Leopard 2 Украине. Глава Украинского государства, тем не менее, поприветствовал прогресс, достигнутый в последние дни, с поставками оружия, обещанными Соединенными Штатами и рядом европейских стран.

«Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину настолько, насколько это необходимо для нашей победы», — сказал Зеленский.

Также Курсор информировал о том, что Пентагон отправляет американское оружие, хранящееся в Израиле, в Украину.

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