Глава Пентагона рассказал, как наступление зимы повлияет на контрнаступление украинских войск

Ллойд Остин заявил в среду, что наступление зимы может благоприятствовать украинским войскам в контексте войны.

На пресс-конференции после последней военной встречи Контактной группы по обороне Украины (UDCG), также известной как «формат Рамштайна», Ллойд Остин указал, что украинская армия лучше подготовлена ​​к зимним условиям, чем российские войска.

При этом Остин подчеркнул «очень щедрую» помощь Украине со стороны союзников, которые в последние недели объявили о поставках теплой одежды и снаряжения в связи с этим временем года, особенно суровым в Восточной Европе.

«С другой стороны, российская армия воюет в чужой стране. Украинцы сделали их пути снабжения проблематичными. Им будет сложно доставить в войска необходимую технику для эффективного ведения боевых действий», — отметил он.

Таким образом, представитель США призвал ВСУ продолжать оказывать давление на рф на поле боя, так как считает, что зима также может сработать против того, чтобы москва снабжала своих солдат припасами.

Он подчеркнул, что украинские власти осознают, что не могут позволить россиянам «отдохнуть и перевооружиться», так как это было бы крупной оперативной ошибкой. «Я не думаю, что они допустят эту ошибку», — повторил он.

Ранее мы «Курсор» сообщал, что Зеленский заявил, что путин хочет прямых переговоров.

Помимо этого, СНБО Украины просит получить доступ к месту падения ракеты в Польше.

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