Глава района в одном из самых посещаемых городов мира обратился к туристам с необычной просьбой: Не приезжайте

Чиновник хочет предотвратить большое скопление людей, которое происходит в этом районе каждый год.

Лето уже позади, и ожидается, что места отдыха Греции и Турции вскоре заменятся другими направлениями, среди которых можно найти Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, некоторые районы США, Японию и многое другое.

Как пишет Israel Hayom, в преддверии празднования Хэллоуина глава района Сибуя в Токио попросил туристов не приезжать в его район в это время года, утверждая, на Хэллоуин в Сибуе имеют место аномальные заторы и улицы района доверху заполняются людьми, что приводит к сильнейших нагрузкам, которые ощущаются на улицах на многие километры.

Этот призыв прозвучал после того, как более 150 гуляк погибли в Южной Корее в прошлом году во время мероприятия, приуроченного к празднику.

Празднование Хэллоуина в столице Японии считается одним из крупнейших в мире за пределами США, и многие туристы приезжают в город ради масштабных, тщательно продуманных празднований. Большая часть мероприятий приходится как раз на район Сибуя.

Курсор ранее писал, что Япония будет платить гражданам 1 млн иен за выезд из Токио.

Напомним также, в прошлом году в Сеуле из-за давки на Хэллоуин погиб 151 человек.