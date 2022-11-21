Глава разведки ЦАХАЛа: Иран скоро начнет обогащать уран до уровня ядерного оружия

Иран скоро начнет обогащать по крайней мере «символическое» количество урана до 90%, хотя вряд ли он решится создасть ядерную бомбу.

Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил начальник Управления военной разведки ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива, сообщает Jewish News Syndicate.

Отмечае6тся, что во время выступления на конференции, организованной Институтом исследований национальной безопасности, Халива предупредил, что Тегеран добился «значительного прогресса» в своей ядерной программе и что вскоре международное сообщество столкнется с «самым большим испытанием» в предотвращении получения Исламской Республикой бомбы.

При этом, по словам Халивы, иранскому режиму в настоящее время не грозит свержение, несмотря на продолжающиеся протесты в стране, международные санкции и растущее недовольство его военной поддержкой россии* в войне против Украины.

Комментарии Халивы прозвучали на следующий день после того, как начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави прибыл в Соединенные Штаты с пятидневным визитом, который будет посвящен ядерной программе Ирана и региональному экспансионизму, а также после того, как Совет управляющих Соединенных Штатов, состоящий из 35 стран, Международное агентство по атомной энергии Наций приняло резолюцию, предписывающую Тегерану немедленно оказать содействие в расследовании следов урана, обнаруженных на трех незаявленных объектах.

Как сообщал Курсор, в сентябре глава армейской разведки АМАН генерал-майор Аарон Халива заявил, что в вопросе войны на территории Украины он поддерживает интересы США.

Также Курсор информировал о том, что Иран и россия договорились производить ударные беспилотники на территории рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!