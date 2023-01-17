Президент Сербии выдвинул обвинения россии: при чем тут «вагнеровцы»

Президент Сербии Александр Вучич призвал рф прекратить вербовку сербов для участия в боевых действиях на стороне ее наемнической группы Вагнера в Украине.

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы в социальных сетях за размещение рекламы на сербском языке, в которой российская частная группа наемников призывает добровольцев вступить в ее ряды.

Выступая в телевизионной передаче, он сказал: «Зачем вы из Вагнера зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это против наших правил?»

Сербские добровольцы принимали участие в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. Законодательство Сербии запрещает ее гражданам участвовать в конфликтах за границей, и нескольких человек за это осудили.

Вучич опроверг сообщения о присутствии группы Вагнера в Сербии — стране, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение россии в Украину.

Сербия является кандидатом на вступление в ЕС, ее основным торговым партнером и инвестором, но она также является традиционным союзником рф, поскольку эти две нации имеют одинаковое славянское происхождение, православную веру и схожие языки.

Хотя Белград неоднократно осуждал вторжение россии в ООН и на ряде других международных форумов, он также отказался вводить санкции против москвы.

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Кроме того, Германия выдвинула ультиматум Сербии — СМИ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.