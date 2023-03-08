«Гнусный удар со стороны Запада»: кадыров насмешил реакцией на кражу своей лошади

Ночью 4 марта в селе Крабчице в Чехии неизвестный похитил породистого коня из конюшни. Жеребец стоит около 17 тысяч евро и принадлежит рамзану кадырову*. Эту информацию подтвердила представитель полиции Чехии Павла Кофрова.

Кража, скорее всего, произошла ночью 3-4 марта 2023 года. Вор открыл раздвижную дверь, снял цепь с карабином и увез жеребца, по словам Кофровой.

Также полиция сообщила, что гнедой жеребец, которому 16 лет, имеет метку в виде белой звезды неправильной формы на лбу и белую часть на правой задней ноге ниже голеностопного сустава.

Глава Чечни рамзан кадыров отреагировал на новость и оценил в 10 млн долларов своего украденного в Чехии коня Зазу. Чешская сторона ранее оценила скакуна лишь в 18 тысяч долларов.

«И кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в 18 тысяч долларов. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее десяти млн долларов. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки», — написал соратник путина рамзан кадыров в telegram-канале.

Его заявление подняли на смех в социальных сетях.

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