Скандальный исследователь Фрэнк Хугербитс, который обычно публикует прогнозы о сейсмической активности, снова сообщил, что в ближайшие дни ожидаетс...

Голлландский ученый Фрэнк Хугербитс сообщил, что период с 1 по 3 октября будет критическим и произойдет мощное землетрясение.

В видео, размещенном на аккаунте «SSGEOS», он предупредил о возможности возникновения в этот период сейсмической активности, магнитуда которой может достичь 7 баллов по шкале Рихтера, отметив, что пик придется на 2 октября.

Хугербитс отметил, что в течение недели происходят 4 планетарных соединения, и что в середине недели мы можем стать свидетелями соединения Меркурия, Земли и Нептуна. Это может вызвать опасную сейсмическую активность.

Неоднократные предупреждения Хугербитса — исследователя землетрясений в институте SSGEOS — вызывали панику во всем мире, особенно после того, как за последний год он несколько раз предупреждал о землетрясениях, прежде чем они действительно произошли.

Например, за три дня до землетрясения в Турции он написал: «Рано или поздно землетрясение магнитудой примерно 7,5 произойдет в этом регионе (Южная и Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан)».

Он также предсказал марокканское землетрясение магнитудой 6,5 по шкале Рихтера, в результате которого погибло более 5000 человек.

Предсказания Хугербитс основаны на математической модели, которая предсказывает нарастание напряжения в земной коре. Хугербитс считает, что эту модель можно использовать для выявления районов, подверженных землетрясениям, и прогнозирования времени их возникновения.

Несмотря на свою известность, предсказания Хугербитс поддерживаются не всеми учеными. Некоторые считают, что его математическая модель ненадежна, а его предсказания неточны.

Некоторые геологи настаивают на том, что возникновение землетрясений предсказать невозможно, однако голландский ученый пытается ответить своим критикам и подтвердить справедливость своей теории, согласно которой движение и расположение планет являются причинами сейсмической активности на земле.