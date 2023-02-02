«Рискованное дело»: Эрдоган отреагировал на отправку танков в Украину

Эрдоган заявил, что отправка танков в Украину не решит кризис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что поставки западными странами танков и другого оружия Украине не поставят точку в ее войне с россией*.

«Я не могу сказать, что отправка танков — это один из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно торговцам оружием», — сказал Эрдоган в интервью TRT. Комментируя собственные территориальные и дипломатические проблемы Турции с Грецией, он сказал, что Афины «угрожают безопасности» своими действиями и должны ожидать ответа.

Говоря о вступлении Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО), Эрдоган вновь заявил, что ожидает от Стокгольма «искренних шагов» в «борьбе с исламофобией». Он призвал ее пойти по стопам Финляндии и соблюдать меморандум, подписанный тремя странами ранее.

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Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.