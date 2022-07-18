Греция выразила протест Сербии из-за крушения самолета с опасным грузом

Посол Греции в Сербии намерен выступить с демаршем, поскольку греческие власти не были своевременно уведомлены о характере груза, перевозимого потерпевшим крушение украинским самолетом.

Греция объявила властям Сербии протест, поскольку ее своевременно не проинформировали о грузе боеприпасов на борту разбившегося украинского самолета.

Информацию об этом передали дипломатические источники в понедельник.

Самолет Ан-12, перевозивший 11,5 тонн оборонной продукции, произведенной в Сербии, включая минометные и учебные снаряды, потерпел крушение в субботу возле Кавалы. Он взорвался при падении на кукурузные поля и сразу оказался в огненном шаре. Восемь украинских членов экипажа погибли.

Взрыв, а также распространившийся резкий запах сразу вызвали подозрения о том, что груз небезопасен, а последствия авиакатастрофы могут сказаться на жителях близлежащих городов. Греческие власти сразу оцепили место происшествия и запретили людям передвигаться, а жителям посоветовали держать двери и окна закрытыми. В это время пожарные из специального подразделения по ликвидации последствий стихийных бедствий обследовали район.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил в воскресенье утром, что груз самолета был изготовлен сербской оборонной промышленностью, а Украине принадлежал только сам самолет. Покупателем груза было министерство обороны Бангладеш.

«Посол Греции в Белграде вскоре выступит с демаршем по поводу необходимости предварительного уведомления Греции Сербией о характере груза самолета», — сообщили дипломатические источники.

Греческие оппозиционные партии обвинили консервативное правительство в непредоставлении информации о грузе и призвали его провести дополнительное расследование инцидента. Прокурор начал расследование аварии.

«Курсор» писал, что украинский грузовой самолет потерпел крушение в Греции.

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