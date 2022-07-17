Появились подробности падения украинского самолета в Греции

Во время авиакатастрофы на севере Греции, где разбился грузовой самолет Ан-12, погибли все восемь членов экипажа.

Минобороны Сербии сообщило, что самолет перевозил оборонную продукцию в Бангладеш. На борту было 11,5 тонн груза.

Украинский тактический военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение к западу от греческого города Кавала. Служба гражданской авиации подтверждает, что, по всей видимости, загорелся один из четырех двигателей самолета.

Пилот совершил героический поступок, поскольку справился с горящим двигателем и увел самолет от жилого района — падение произошло на кукурузном поле.

«Курсор» информировал, что украинский грузовой самолет потерпел крушение в Греции. Грузовой самолет «Антонов» разбился в субботу недалеко от города Кавала на севере Греции. Самолет принадлежал украинской авиакомпании.

Также наш сайт сообщал, что рейс Дубай-Израиль задержан, пассажиры высажены для досмотра телефонов. По неизвестным причинам задержан или отменен вылет рейса в Тель-Авив из аэропорта Дубай. Пассажиры проходят досмотр содержимого смартфонов. Сообщается, что спецслужбы ищут фото со взрывом самолета.

Напомним, в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа. Ран Кочав заявил, что ЦАХАЛ воспользовался поводом ракетного удара со стороны Газы и ответил разрушением подземного объекта ХАМАСа по производству ракет.