Группа Вагнера находится на грани полного краха — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в недавней речи также намекнул на драматические потери, которые россияне несут в Соледаре.

По данным российской неправительственной организации, десятки тысяч бойцов, захваченных воевать в Украине в составе группы Вагнера, российского частного боевого корпуса наемников, пропали без вести или погибли.

В то время как Группа Вагнера набрала около 50 тыс. бойцов за последние месяцы, в том числе из тюрем, только 10 тыс. бойцов остаются сражаться на фронте на стороне Вагнера, сообщила Ольга Романова, глава организации «Россия за решеткой», согласно The Moscow Times.

«По нашим данным, на конец декабря завербовано 42-43 тысячи [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже более 50 тысяч, — сказала Романова. — Из них 10 000 воюют на фронте, потому что все остальные либо убиты… либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались».

Приведенная статистика является лишь последним признаком того, что боевые силы Вагнера разваливаются в Украине.

Боевики группы Вагнера в последние недели участвовали в ожесточенных боях в Соледаре, городе, в котором рф одержала победу. Вагнер также несет большую ответственность за успехи, достигнутые в соседнем Бахмуте, «за счет чрезвычайной цены», учитывая, что многие из новобранцев Вагнера имели минимальную подготовку, когда группа завербовала 40 000 осужденных, заявил журналистам координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавней речи также намекнул на драматические потери, которые россияне несут в Соледаре.

«Территория возле Соледара усеяна трупами оккупантов, — сказал Зеленский. — Вот как выглядит безумие».

Министерство обороны США также подсчитало, что российские войска и Вагнер понесли огромные потери.

«Сейчас их значительно больше 100 000 человек, — заявил журналистам на прошлой неделе генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. — Россияне понесли огромные потери в своих вооруженных силах, включая их регулярные вооруженные силы, а также их наемников, группу Вагнера и другие силы, которые воюют с россиянами».

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Напомним, по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в этом году Украине будет «очень, очень трудно» «выбить» российские войска с каждого дюйма оккупированной территории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.