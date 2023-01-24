В рф заявили о новом ограничении для россиян: как теперь можно будет пересечь границу

По сообщению информационного агентства ТАСС, планируемые поправки к российскому закону о транспорте обяжут людей бронировать время и место для любого предполагаемого пересечения границы на автомобиле.

«Пропуск транспортных средств в целях пересечения государственной границы российской федерации* будет осуществляться в зарезервированные дату и время в порядке, установленном правительством», — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на проект поправок, где также сказано, что он должен вступить в силу с 1 марта.

После вторжения рф в Украину в феврале прошлого года многие российские граждане и жители бежали из страны, и их число значительно возросло после того, как в сентябре правительство объявило о мобилизации около 300 000 военнослужащих для нужд вооруженных сил.

Хотя точных цифр нет, число уехавших россиян может исчисляться сотнями тысяч, согласно сообщениям СМИ и данным, опубликованным соседними странами.

Поправки к закону о пересечении границы подготовил комитет по транспорту и развитию инфраструктуры государственной думы рф, сообщает ТАСС.

Неясно, когда состоятся необходимые чтения проекта поправок.

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Напомним, по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в этом году Украине будет «очень, очень трудно» «выбить» российские войска с каждого дюйма оккупированной территории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.