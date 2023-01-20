Грузия намерена запретить авиасообщение с россией

Все больше стран решаются на прямое или косвенное противостояние россии, превратившейся в страну-агрессора. В Грузии россия оккупировала 20% территорий.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с российской федерацией*.

Об этом сообщает Униан.

Также глава Грузии потребовала ужесточения условий пребывания в Грузии граждан рф.

Ранее в эфире грузинского ТВ председатель пророссийской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщил, что власти Грузии хотят возобновить прямое авиасообщение с россией.

Он заявил, что россия благодарна Грузии за то, что она не присоединилась к санкциям против рф.

Напомним, авиасообщение между странами прекратилось из-за скандала в 2019 году, когда депутат госдумы рф гаврилов, пребывая в стране с визитом, принял решение выступить из кресла спикера Парламента Грузии, что вызвало бурную негативную реакцию среди грузинского народа. Были масштабные протесты с силовыми действиями против мирных митингующих, много людей пострадало.

Власти Грузии длительное время игнорируют мнение народа, который не хочет поддерживать связи со страной, оккупировавшей 20% их территории.

Ранее Курсор писал, что в рф заканчиваются боеприпасы, она несет огромные потери — Минобороны США.

Напомним, возле резиденции путина разместили системы ПВО.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!