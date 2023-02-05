Губернатор Флориды запланировал почти 20 млн долларов на финансирование еврейских школ, музеев и мемориалов

На прошлой неделе представитель штата представил двухпартийный закон о борьбе с антисемитизмом.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис включил более 18,2 миллиона долларов на финансирование еврейских школ, музеев и мемориалов в проект бюджета штата на 2023-2024 финансовый год.

Об этом сообщает Jewish Press.

Отмечается, что финансирование включает в себя рекордные 5 миллионов долларов на обеспечение безопасности еврейских дневных школ.

Также издание напоминает, что на прошлой неделе представитель штата Майк Карузо представил двухпартийный закон о борьбе с антисемитизмом. Он расширит определение преступлений на почве ненависти и ужесточит наказания за такие действия.

Новые нормы включают в себя распространение листовок, преследование, осквернение могил и некоторых зданий или проецирование изображений на чужую собственность — если действие демонстрирует этническую или религиозную неприязнь.

Эта мера является ответом на антисемитские сообщения и свастики, порочащие здания в Джексонвилле и Уэст-Палм-Бич, а также на многочисленные случаи, когда антисемитские материалы оставляли возле домов во Флориде.

«Штат Флорида серьезно относится к угрозе роста антисемитизма. Недавние публичные проявления антисемитизма и распространение антисемитских материалов глубоко беспокоят наше сообщество. Мы рады видеть, что Флорида принимает ответные меры», — сказал раввин Моше Мац, исполнительный директор «Агудат Исраэль» во Флориде.

Как сообщал Курсор, 85 процентов французских евреев считают антисемитизм широко распространенной проблемой во Франции, при этом 73 процента говорят, что за последнее десятилетие он усилился.

Но только 64% ​​населения Франции считает, что антисемитизм широко распространен и растет.