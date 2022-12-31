Губернатор Нью-Йорка ветировала антихасидский закон

Недавно переизбранный чиновник наложила вето на документ, призванный не допустить ультраортодоксальных евреев в определенные общины.

Губернатор штата Нью-Йорк (США) Кэти Хокул наложила вето на законопроект, который она сочла антисемитским по своему характеру. Это решение получило положительную оценку со стороны еврейских организаций, таких как Раввинский альянс Америки.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

Отмечается, что этот законопроект позволил бы городу Честер в округе Ориндж в Нью-Йорке приобрести землю, которая не будет использоваться для застройки.

Критики бдркумента считают, что его настоящая цель состоит в том, чтобы не допустить расширения ортодоксальной еврейской общины.

Губернатор заявила об известных на местном уровне трениях между городом и религиозной общиной.

«В городе Честер была … напряженность между местными властями и членами определенного населения хасидской общины, которая также привела к судебным разбирательствам. Аналогичное беспокойство существует и в соседнем районе Блуминг Гроув. В свете продолжающейся … напряженности было бы неуместно подписывать этот закон на данном этапе, и поэтому я вынуждена наложить вето на этот законопроект», — заявила Хокул.

Издание также пишет, что в Честере и соседних общинах были аналогичные проблемы не только с антисемитским поведением, но и с попытками не допустить проникновения определенных групп. Так, в округах Вестчестер и Ориндж установлены факты угроз домам еврейских жителей, а также активные усилия некоторых общин по недопущению проникновения еврейских групп.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе в результате явного антисемитского нападения в Нью-Йорке пострадала ледяная скульптура — менора, заказанная израильским центром Хабад в Верхнем Ист-Сайде.

Ранее Курсор сообщал про антисемитизм в США: житель Вашингтона годами угрожал членам Конгресса.