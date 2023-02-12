«Гвардия наступления»: украинцы формируют новое подразделение, которое будет противостоять россиянам

Украинцы во что бы то ни стало хотят защитить свою землю, и ради этого формирует особые подразделения, которые будут активно противостоять врагу.

В Украине объявили о формировании новых добровольческих штурмовых бригад под названием «Гвардия наступления». Известно, что добровольцы могут выбирать бригаду, к которой хотят присоединиться, например, бригаду Нацполиции «Лють», бригаду Госпогранслужбы «Стальная граница» или к бригадам Нацгвардии. Все они — представители правоохранительных органов Украины, которые будут противостоять российскому агрессору, в частности в приграничных территориях.

На данный момент, уже более 27 тысяч украинцев подали заявки на вступление в ряды штурмовых бригад «Гвардии наступления». Подробнее об этом информирует представитель МВД Марьяна Рева.

По словам Ревы, при приеме заявок Министерство внутренних дел обращает внимание на мотивацию бойцов, боевой опыт и желание служить своей стране. Однако для зачисления в бригады необходимо пройти многоэтапное зачисление, по результатам которого МВД будет принимать решение.

Важно подчеркнуть, что для всех бойцов бригад сохраняются льготы, которые есть для военнослужащих и полицейских, а также предлагается достойная зарплата и многомесячное профессиональное обучение.

Ранее «Курсор» информировал, что ВСУ заявили, что Украина до сих пор контролирует Бахмут, и никакие заявление представителей российской федерации* не отвечают действительности.

Напоминаем, что бойцы ВСУ показали, как украинская артиллерия «крошит» технику россиян на Донбассе. Украинские военные продолжают уничтожать вражеские войска, несмотря на их численное преимущество. На спутниковых снимках, которые периодически публикуют в сети, видно, что поля Донбасса усеяны уничтоженной техникой российской армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!