Украина до сих пор контролирует Бахмут — ВСУ

Город Бахмут Донецкой области по-прежнему находится под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Об этом в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, несмотря на постоянное давление врага, украинские военные продолжают удерживать город под контролем. На некоторых участках фронта Силам обороны удалось восстановить утраченные ранее позиции и закрепиться там. Командование принимает меры по стабилизации линии фронта вокруг Бахмута.

«Мы обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник ежедневно совершает до 50 атак», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал Курсор, украинские пограничники в битве за Бахмут сбили российский самолет, предположительно штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Воздушную цель, предположительно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты «птичка» задымилась и стала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный украинскими пограничниками за неделю.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.