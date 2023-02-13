Хакеры атаковали сайты НАТО

08:27, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

СМИ пишут, что сайт Штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ) был атакован пророссийскими киберпреступниками.

В атаке обвиняется российская хакерская группировка Killnet. Об этом сообщает DW, ссылаясь на заявление спикера Альянса.

По словам пресс-секретаря Североатлантического Альянса, киберэксперты НАТО активно заняты инцидентом, в результате которого были атакованы несколько веб-сайтов оборонного блока. В Альянсе не озвучили каких-либо подробностей этого происшествия. Спикер НАТО отметила, что Альянс постоянно занимается киберинцидентами, а также уделяет серьезное внимание вопросам, которые связаны с кибербезопасностью.

Кроме этого, в Twitter появились сообщения о том, что пророссийские хакеры атаковали сайт Штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ), в результате атаки некоторое время сайт не работал.

Пророссийская хакерская группировка Killnet уже ранее обвинялась в атаках на сайты бундестага, полиции и объектов критической инфраструктуры в Германии.

Ранее Курсор писал, что иранские хакеры украли у спецслужб видео теракта Иерусалима. Хакеры, поддерживающие иранский режим, смогли взломать сервера израильских спецслужб. Им удалось получить доступ к системе видеонаблюдения.

Наша редакция писала, что гендиректор киберзащиты заявил, что иранские хакеры могут взломать систему управления БПЛА Израиля и США. Недавно Иран впервые начал более агрессивно делиться инструментами кибератак с «Хизбаллой».

Кроме этого, хакеры Северной Кореи пыталась взломать израильскую компанию. Злоумышленники пыталась взломать системы израильской компании, занимающейся криптовалютой

Напомним, что российские хакеры взломали сайт Кнессета. Киберпреступники оставили Израилю зашифрованное послание.

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